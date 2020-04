News Finance et chiffres de vente

Nintendo share price has achieved a new 52 week high.



Last time it hit its current price was in March 2018 which was a record high for the Switch era.



Strong demand for Switch and Animal Crossing + gaming in general being the key factors for recent increase. pic.twitter.com/orfQ1Bnlo5 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 16, 2020

De quoi sera fait demain ?

Nintendo est une de ces sociétés qui, dans le contexte économique actuel qui souffre de la pandémie de Coronovarius, s'en sort plutôt bien. Le fait qu'une grande partie de la population mondiale soit confinée chez elle a eu un effet bénéfique pour le secteur du divertissement digital, et Nintendo fait donc partie de ces entreprises qui vit plutôt bien la période actuelle...Et c'est un constat qu'un membre de l'équipe avait déjà fait dans la semaine, mais qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de certains analystes par ailleurs qui s'y connaissent beaucoup mieux que nous. On ne parle pas de Michael Pachter, non, mais de l'analyste Daniel Ahmad de Niko Partners, qui a expliqué sur Twitter :Il explique ici que la dernière fois que l'action Nintendo avait été aussi élevée, c'était en mars 2018, un an après la sortie de la Switch. La forte demande liée à la sortie d'Animal Crossing mais aussi à la popularité de la Switch dans un contexte de confinement sont pour lui deux raisons qui expliquent la forte progression constatée ces dernières semaines.En l'espace de quelques semaines, l'action Nintendo a ainsi bondi de près de 40%, passant de 32950 yens le 16 mars 2020 à 47000 yens hier (le cours a un peu baissé ce vendredi 17 avril à 46830 yens). Ceux qui ont acheté des actions le 24 juin 2016, à 13800 yens, doivent être plutôt contents de leur succès en bourse après ces quelques années : en achetant à cette date et en revendant hier, la plus-value réalisée est en effet de 350%. Dommage que ce genre de situation ne se produise pas si souvent !Si on regarde du côté des autres acteurs du numérique, ce n'est pas toujours aussi fabuleux : Sony a par exemple connu un net repli après la mise en confinement de la moitié de l'humanité, certainement parce que le groupe est présent dans une multitude de secteurs. D'autres spécialistes du divertissement un peu mono maniaques comme Nintendo, à l'instar de Netflix qui ne fait que de la vidéo à la demande pour les particuliers, a vu son action s'envoler : à 298,84 dollars le 16 mars, l'action valait à la clôture du Nasdaq le 16 avril 439,17 dollars. Si on regarde du côté de Disney, qui connait pourtant un grand succès avec Disney+, l'action est plus à la peine en raison de la fermeture des parcs qui plombera ses résultats 2020.De la même façon, dans le secteur de la distribution, un certain Amazon a vu son action s'envoler depuis le début du mois d'avril, l'action passant de 1676,61 dollars le 12 mars 2020 à 2408,19 dollars le 16 avril... La petite histoire ne nous dit pas si le coup de sang d'Amazon avec la fermeture de tous ses entrepôts en France pendant 5 jours aura un impact sur son cours de bourse, nul doute que cette position pourrait toutefois inciter les consommateurs à revoir leurs habitudes de consommation une fois que toute cette histoire sera derrière nous.Il est évidemment incroyablement difficile de prédire demain. Mais on sait déjà que Nintendo pourrait avoir un peu de mal à vendre des consoles, pour la simple et bonne raison que les chaines de fabrication ne tournent pas encore à plein régime.La production de Switch, en Chine, reste inférieure à la capacité réelle de production, ce qui veut dire qu'il y aura moins de consoles disponibles à la vente dans les prochaines semaines un peu partout dans le monde. La situation a été assez tendue aux Etats-Unis, et on constate en Europe que les sites eCommerce ont parfois des ruptures de stock sur la Switch Classique, tandis que la Switch Lite est encore nettement disponible.Nintendo précise que les prochaines livraisons serviront avant tout les sites eCommerce, qui restent accessibles en cette période où de nombreux magasins sont encore fermés. On peut donc espérer un réassort de vos sites préférés dans les prochaines semaines, si toutefois des ruptures sont actuellement en cours.