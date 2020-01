News Nintendo Switch (Switch)

Une sacrée fin d'année pour la Switch

Les raisons du succès

Deux modèles de Switch pour deux types de joueurs

Assurer le succès à long-terme de ses jeux vidéo

Nintendo a longuement parlé du succès de la Switch durant la conférence aux investisseurs, en expliquant longuement les raisons de ce succès, sa concrétisation par les chiffres dans différentes régions du monde dont l'Europe, et comment garder la dynamique aussi longtemps que possible en termes de création de nouveaux jeux pour la machine. Tout un programme qui méritait bien qu'on en fasse une actualité complète !Nintendo a d'abord rappelé que la Switch s'était vendue à 48 millions d'exemplaires à la fin décembre 2019, et confirmé que la tendance restait bonne en ce début d'année après le 3e Noël de la machine (eh oui, déjà !). Pour Nintendo, tous les indicateurs sont au vert pour que l'année 2020 soit une bonne année pour la firme.Voici les trois courbes de ventes de la Switch, au Japon, aux Etats-Unis et en Europe, où Nintendo a comparé les ventes de la console par rapport à l'année précédente. Avec la sortie de la Nintendo Switch Lite, on voit un réel boost au Japon dans les ventes, un peu moins marqué ailleurs où l'envolée des ventes a été plus tardive : à partir du Black Friday aux USA comme en Europe, où cet événement marketing a bien décollé ces dernières années.En Europe, la semaine du Black Friday, Nintendo a écoulé 600 000 consoles (et 800 000 aux Etats-Unis, comme quoi on n'a rien à envier aux Américains !). Finalement, rien de nouveau sous le soleil, à la nuance près que les volumes de vente étaient donc supérieurs à l'année dernière.Shuntaro Furukawa a pris le temps d'expliquer les raisons du succès de la Nintendo Switch en 2019. Pour lui, il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a maintenant deux styles de consoles qui peuvent ainsi répondre à deux profils de joueurs. la seconde, c'est que Nintendo investit sur la performance de ses jeux sur le long-terme grâce à des développements dédiés. Voyons cela dans le détail...Le lancement de la Nintendo Switch Lite avait pour objectif de répondre à deux besoins : l'achat d'une première console pour certains, l'achat d'une console additionnelle pour d'autres. Avec son prix de vente 100 € moins cher que le modèle classique, la Nintendo Switch Lite est en effet proposée à un prix somme toute raisonnable pour une console, même si elle a perdu sa connectivité TV pour l'occasion.Nintendo a démontré avec un graphique que si la Nintendo Switch Lite n'était pas sortie, les ventes de Nintendo Switch en 2019 auraient sans doute été similaires à celles de 2018. Nintendo pense pouvoir mieux faire, et va donc revoir sa politique de communication autour de la Nintendo Switch Lite : on a beaucoup parlé dans les médias de ce que la console savait faire, mais peut-être pas assez de ce qu'elle propose aux joueurs malgré tout !En 2020, l'accent sera donc mis sur les deux modèles de consoles existant, Nintendo rappelant qu'il n'y aura pas de nouveau modèle de Switch prévu en 2020 à cette occasion. Et Nintendo a également indiqué qu'une édition spéciale Animal Crossing serait commercialiée, qu'on vous a proposé de découvrir dès cette nuit sur Puissance Nintendo !Le second pilier du succès de la Switch pour l'avenir sera la capacité de Nintendo à s'assurer du succès à long terme de ses jeux vidéo. Dans le passé, explique Nintendo, les joueurs choisissaient de jouer à certains jeux sur une console, à d'autres sur une autre. Mais avec la Switch, les choses ont changé puisque la console permet de jouer aussi bien en mobilité que sur un écran de télévision (ou sur l'écran posé sur une table pour la Lite, certes). Cela rend possible le croisement des chemins entre jeux portables et jeux consoles de salon.Fort de ses 48 millions de consoles vendues, Nintendo entend capitaliser sur ce parc installé et va donc proposer de nouveaux jeux dans le futur, aussi bien des jeux Nintendo que des jeux de studios indépendants.Un axe important pour Nintendo est de maximiser le succès d'un jeu, une fois qu'il est sorti : c'est pourquoi Nintendo a annoncé la sortie d'un pack d'expansion pour Pokémon Epée et Bouclier, vendu à 16 millions d'exemplaires en quelques semaines seulement. Autre exemple : Smash Bros, puisqu'un autre pack de combattants a été annoncé et sortira tranquillement durant toute l'année 2020.Source : Conférence aux investisseurs (officiel)