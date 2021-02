Uncover the Deadly Truth in Two Famicom Detective Club Games - Nintendo Switch 17/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La franchise Detective Club ne veut certainement rien dire pour les joueurs les plus jeunes, mais elle a regroupé sous la direction du regretté Gunpei Yokoi des enquêtes à textes qui ont connu un immense succès au Japon sur Famicom Disk System.Au vu de leur succès respectifs, les titres de la franchise ont connu une réédition sur GBA et Virtual Console, mais uniquement au Japon. C'est donc un événement en soi de retrouver deux titres enfin accessibles en Occident dans une version traduite en anglais avec des graphismes mis à jour.Deux titres, The Missing Heir et The Girl Who Stands Behind seront disponibles pour les joueur en précommande dès aujourd'hui pour une sortie le 14 mai.