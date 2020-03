On s'en doutait quelque peu, la sortie le mois dernier du logiciel Dreams sur PS4, créé par Media Molecule, allait poser quelques problèmes de respect du copyright. En effet, ce logiciel de création permet aux utilisateurs de tenter diverses expériences et se lancer dans la création de quelques jeux.



Très vite, les fans se sont lancés dans divers projets qualitatifs certes, mais posant des problèmes car utilisant de nombreuses références à des produits sous licence. On s'en doute, les produits Nintendo avec Mario en tête ont été très représentés. Alors, face à cette utilisation un peu trop importante de Mario, Donkey Kong ou de Link, Nintendo a commencé à taper du poing sur la table et à agir.



Ainsi un utilisateur du nom de Piece_of_Craft a indiqué via son compte twitter que son projet, mettant en vedette Mario, avait été supprimé à la demande de Nintendo. On peut donc s'attendre dans les prochaines heures et les prochains jours à un rappel à l'ordre général. Oui on peut créer mais pas n'importe comment et surtout pas en manipulant des produits sous licences.

Good news and bad news

We flew too close to the sun boys! A big video game company who i will keep nameless obviously didn't read my "be cool" note in dreams

no worries though have a back up plan. But for now Mario projects in dreams are on hold until i put said plan into effect pic.twitter.com/ifGDM0jFZ3