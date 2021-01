News Finance et chiffres de vente

Animal Crossing, meilleure vente de jeux vidéo en France en 2020

Il s'agit d'une coïncidence fortuite et je ne la qualifierai pas d'heureuse. [...] Mais nous sommes heureux d'avoir aidé les personnes confinées à se sentir moins seules et à s'évader mentalement.

40% de ventes de Switch en plus entre 2019 et 2020

Incroyable performance de Ring Fit et... 51 Worldwide games

Chaque année, le Figaro a la chance de pouvoir revivre l'année écoulée avec la direction de Nintendo France, avec sa journaliste Chloé Woitier qui s'est livrée à cette interview moins précise que dans les années précédentes, mais au cours de laquelle Philippe Lavoué, le directeur de Nintendo France, revient sur la performance de Nintendo en France.Nous apprenons ainsi, ô surprise, qu'Animal Crossing: New Horizons a été le jeu préféré des joueurs Switch en 2020 en France. Il faudra toutefois attendre le rapport annuel du SELL, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, pour avoir un chiffre plus précis. Mais comme le précise le Figaro, on doit tourner autour du million d'exemplaires, score généralement obtenu par les Call of Duty ou FIFA, habitués de cette première place en France.On a souvent dit (encore dans le dernier PNCAST d'ailleurs !) que le timing avait été formidable pour le jeu, et Nintendo le reconnaît :Le jeu a pu maintenir son cap après le confinement : dans un premier temps, explique Philippe Lavoué, les premiers joueurs étaient de jeunes adultes, et ils ont été à l'été suivis par les familles avec enfants. Et cela nous emmène jusqu'à Noël et permet à Animal Crossing: New Horizons d'être le jeu le plus vendu en France en 2020, ce qui est loin d'être anecdotique tant on sait les Français attachés à leur FIFA ou leur Call of annuels !La curiosité des joueurs et du public pour Animal Crossing a été super bénéfique pour la Nintendo Switch qui a vu ses ventes progresser de 40% d'une année sur l'autre, entre 2019 et 2020.S'il ne donne pas le nombre de consoles vendues dans l'Hexagone, Philippe Lavoué indique que 7% des Français disposent d'une Nintendo Switch (soit 4,7 millions d'exemplaires, a calculé Le Figaro sur la base de cette statistique).L'année 2020 est aussi le théâtre de succès prévisibles, comme Ring Fit Adventure qui a bénéficié de la fermeture des salles de sport. Mais aussi comme 51 Worldwide Games, qui s'est d'ailleurs mieux vendu que Ring Fit sur Switch en France sur l'année. A vrai dire, 51 Worldwide Games a été un gros hit : il s'est mieux vendu que Hyrule Warriors : l'ère du fléau ou Paper Mario: The Origami King.Source : Le Figaro