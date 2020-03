News Ring Fit Adventure (Switch)

Ring Fit Adventure - Mise à jour gratuite (Nintendo Switch) 26/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ring Fit Adventure se transforme en rythm-game avec un tout nouveau mode qui inclue des musiques issues de Super Mario Odyssey, Splatoon 2 ou encore The Legend of Zelda : Breath of The Wild.La mise à jour est totalement gratuite et téléchargeable dès maintenant comme annoncé lors du Nintendo Direct Mini d'aujourdhui :Au menu des autres ajouts de cette mise à jour, une voix féminine pour votre Ring-Con et un mode jogging sans combats si vous n'avez pas l'humeur à faire des combats.Une bonne nouvelle en tout cas en cette période de confinement, et une bonne raison pour se bouger un peu.