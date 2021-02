News Mario Golf Super Rush (Switch)

Mario Golf: Super Rush arrive le 25 juin sur Nintendo Switch ! ⛳ 18/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sorti en 2014 sur Nintendo 3DS, Mario Golf: World Tour est le dernier épisode de la série Mario Golf à avoir vu le jour, la série faisant même l'impasse sur un opus Wii U a contrario de Mario Tennis. Après plusieurs années d'absence, Mario Golf: Star Rush est le nouvel épisode de la série annoncé lors du Nintendo Direct et arrivera donc sur Nintendo Switch le 25 Juin 2021 !L'une des principales nouveautés du jeu annoncées à l'heure actuelle est le mode "Speed Golf". Dans ce mode de jeu, tout le monde joue en même temps, puis une fois la balle lancée, tout le monde doit courir à travers le parcours pour rejoindre sa balle afin de la frapper à nouveau jusqu'à la victoire !Sur Game Boy, Game Boy Advance ou sur Nintendo 3DS, les Mario Golf ont tous eu un Mode Histoire plus ou moins abouti avec des réelles mécaniques RPG. Pour ce mode sur Nintendo Switch, les Mii font leur retour et il vous faudra améliorer leurs compétences comme nous avons pu le voir avec Mario Golf: World Tour.En outre, vous aurez une nouvelle fois l'occasion d'utiliser le gyroscope de vos Joy-Con pour jouer et sachez que le jeu sera jouable en ligne et en local jusqu'à quatre joueurs.