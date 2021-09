[Nintendo Direct] Chocobo GP, les poules du volant.

Les plus jeunes ne s'en souviennent pas forcément mais il fut un temps ou Squaresoft (aujourd'hui fusionné avec Enix) étaient les rois du monde.



Fort d'un succès international acquis grâce à un certain Final Fantasy VII, la firme s'est senti poussé des ailes et à pondu une ribambelle de titres allant du chef d’œuvre au spin off facile.





Dans ce déluge de jeu, Chocobo Racing s'est forgé une réputation de petit jeu de course sympathique mais dispensable face à la concurrence qu'était Mario Kart ou Crash Team Racing.

Il est donc étonnant de voir aujourd'hui débarquer une suite (au moins dans l'esprit) avec Chocobo GP, un jeu de course cartoonesque nous permettant de faire s'affronter des figures emblématiques de la franchise des Final Fantasy sur des pistes aussi chatoyantes que mortelles.





Un système de Magilithes à ramasser sur le terrain permet de se lancer divers sorts pour plus de chaos et le jeu se targue même d'un mode en ligne permettant jusqu'à 64 joueurs de s'affronter.



Chocobo GP | Announcement Trailer 24/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube