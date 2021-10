Nintendo dévoile les secrets de la Game & Watch The Legend of Zelda

Game & Watch: The Legend of Zelda - Footage (Zelda games) 29/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Game & Watch: The Legend of Zelda - Footage (Vermin, Clock, Timer) 29/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A l'occasion des 35 ans de la série The Legend of Zelda, Nintendo a eu l'idée originale (c'est ironique !) de proposer une Game & Watch The Legend of Zelda qui permettra de retrouver sur cette machine les jeux et bonus suivants :- The Legend of Zelda- Zelda 2 : The Adventure of Link- The Legend of Zelda: Link's Awakening (version GB)- Le jeu Game & Watch "Vermine" à l'effigie de la saga Zelda- Une horloge/chronomètre eux aussi aux couleurs de la franchiseIl y a une petite info peut-être passée inaperçue jusqu'ici : plusieurs versions de chaque jeu seront proposées aux joueurs, et permettront ainsi de découvrir les subtilités de chaque jeu en fonction du marché où il est sorti.On pourra jouer aux versions Famicom Disk System et Occidentale de The Legend of Zelda, qui se différencient avec les éléments suivants :- La police de caractère européenne est plus grasse- Les ennemis sont parfois placés différemment dans la version occidentale- Les musiques sont sensiblement différentes car la Famicom japonaise avait une architecture matérielle meilleureDu côté de Zelda II : The Adventure of Link, on a là encore quelques différences notables entre les version Famicom Disk System et Occidentale :- Graphismes : certaines zones sont différentes, certains sprites d'ennemis et de personnages ont aussi été revus- Les icônes d'ennemis ressemblent à des fantômes dans la version japonaise mais à des monstres dans notre version- Musique et effets spéciaux : des différences subtiles entre les deux versions- Points d'expérience : les aptitudes de la version japonaise nécessitent le même nombre de XP, ce qui n'est pas le cas de la version occidentale- Game over : les conditions de reprise sont différentes entre les deux versionsEnfin, on a des différences dans les version de Link's Awakening pour GB suivant qu'on joue à la version japonaise, ou version anglaise, française et allemande :- Ouverture : les arbres sont plus détaillés dans la version occidentale- Choix du nom : dans la version japonaise, si vous appelez votre personnage ZELDA (en caractères kanji), vous entendrez une musique spéciale. La version japonaise contient d'autres pistes secrètes, mais saviez-vous que vous pourrez entendre une piste secrète si vous appelez votre personnage "LOLO" dans la version française (et "MOYSE" dans la version allemande) ?Vous pouvez découvrir les jeux de cette Game & Watch spéciale dans ces deux vidéos :Enfin, au Japon, Nintendo a décidé de célébrer les 35 ans de la franchise en ouvrant 3 sites Internet consacrés aux 3 jeux de cette Game & Watch. Les sites ne sont disponibles qu'en japonais, mais c'est amusant de voir que 35 ans après leur sortie, enfin, ces merveilles ont leur propre site officiel :La Game & Watch The Legend of Zelda sortira dans toutes les crèmeries le 12 novembre prochain. On va peut-être se laisser tenter, après tout, et vous ?Source : Nintendo via Perfectly Nintendo