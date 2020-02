Rendez-vous est donc pris du 9 au 11 juin 2020 à Los Angeles pour l'édition E3 2020 du grand salon américain. Nintendo a confirmé sa présence lors de cette nouvelle édition, Doug Browser, le président de Nintendo of America, ayant partagé la déclaration suivante auprès d'Hollywood Reporter :







Nous sommes impatients de participer à l'E3 2020. C'est l'un des nombreux lieux idéaux pour nous cette année pour interagir avec les gens dans un environnement social et immersif. Chaque année, nous basons notre approche de l'E3 sur le contenu que nous devons partager.





On attend avec impatience de connaître le line-up des titres qui seront présentés, en espérant obtenir un peu de nouveautés concernant la suite de Breath of the Wild, un point sur Metroid Prime 4, un aperçu de Bayonetta 3, quelques bonnes surprises sur des nouveaux titres et la révélation des portages de titres Wii U maintes fois évoqués parmi les rumeurs. Aurons-nous une nouvelle collaboration avec Ubisoft (certains ont évoqué un Lapin Crétins 2) ou le portage d'un ou deux gros titres AAA ? EA va-t-il enfin nous apporté d'autres titres que sa simple mise à jour annuelle Fifa ? N'hésitez pas à laisser vos souhaits et vos commentaires sur le forum.





A ce jour, l'ESA a indiqué que les sociétés suivantes s'étaient engagées à participer à l'E3 2020 : Xbox, Nintendo, Ubisoft, Bethesda Softworks, SEGA, Capcom, Square Enix, Take-Two Interactive Software, Bandai Namco Entertainment America Inc. et Warner Bros. Games , entre autres ...







D'autres studios vont peut-être se manifester dans les prochaines semaines, même si quelques ténors continueront à organiser en parallèle ou en amont leurs propres rencontres avec le public américain.