News Nintendo

200 millions de comptes ! C'est un très joli résultat dévoilé en ce jour par le président de Nintendo, M Shuntaro Furukawa, lors de sa conférences devant les investisseurs. Le lien entre Nintendo et ses clients est fort, une fidélité patiemment nouée pendant de longues années et que la firme compte bien nourrir et conserver pendant ces prochaines années.

On notera que le bond significatif a été marqué par la réussite de Mario Kart Tour sur mobile. Un titre régulièrement joué sur son smartphone, même s'il ne présente pas le feeling de conduite de Mario Kart 8 Deluxe, avec de nombreux événements organisés qui ont contribué à la création d'un compte Nintendo pour profiter de certaines propositions, sans avoir à posséder de console (même si l'objectif final est bien évidemment l'achat d'une console Nintendo, mais nous en reparlerons).





Désormais, Nintendo possède des fidèles et des possesseurs de comptes dans 164 régions et pays. Cela permet de confirmer que Nintendo est une entité connue mondialement.





Parmi les propositions permises par la création de ce compte Nintendo, nous avons le lien naturel avec la console Switch et certaines applications mobiles. Des campagnes croisées au niveau d'Animal Crossing Pocket Camp et New Horizons (même si on attend tout de même bien plus que quelques meubles), l'achat de jeux sur le Nintendo eShop depuis son smartphone avec le chargement à distance des jeux si la console est connectée.







Ce lien avec le mobile est de plus en plus fort : historique de jeu, historique des achats, récupération de récompenses via le site My Nintendo, le développement d'applis dédiés permet de visionner toute sorte d'informations autour de l'usage de sa console, très facilement (et voir combien d'heures nos juniors ont passé sur certains jeux, même en cachette).



Le contrôle parental est d'ailleurs une application très intéressante pour bloquer la console au-delà d'un certain temps d'utilisation par jour, ou pour rappeler à Junior que la soupe est prête et que cela fait cinq fois qu'on l'appelle sans réponse de sa part, tout simplement parce qu'il a son casque sur les oreilles et est en pleine compétition sur Fornite avec ses camarades. Bon c'est vrai, la peur de bloquer la console en pleine réalisation d'un Top 1 nous fait utiliser cette option avec plus que parcimonie. Mais avoir la possibilité de regarder le temps de jeu de sa progéniture est une initiative bienvenue, pour responsabiliser les plus jeunes, mais aussi les parents.

200 millions de comptes Nintendo donc, à noter en parallèle aux 26 millions d'abonnés Switch Online , pas étonnant que Nintendo a le sourire !





Source : Nintendo