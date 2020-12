Pour rappel, l'éditeur et développeur japonais a été victime d'une importante série de fuites de données comprenant des informations confidentielles sur ses titres à venir, notamment sur un certain Resident Evil Revelations 3 Dernièrement, l'une de ces fuites a été identifiée comme étant au sujet de Monster Hunter Rise, et plus spécifiquement son exclusivité temporaire sur Switch. En effet, Nintendo aurait dépensé l'équivalent de pas moins de 6 millions de dollars pour que le prochain épisode de la série des Monster Hunter sorte d'abord sur Switch avant d'arriver sur PC sept mois plus tard.La source va même plus loin en disant que le jeu aurait été envisagé pour être une exclusivité permanente sur Switch, mais que Capcom a été frileux à cette idée, suggérant en outre que le jeu n'arriverait pas à trouver son public en Chine.Monster Hunter Rise est prévu pour une sortie mondiale le 26 mars 2021, sur Switch dans tous les cas donc.Source : NintendoLife