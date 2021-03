Si vous n'avez pas encore effectué vos achats autour des produits Super Mario Bros lancés au cours de cette année, dépêchez-vous car le 31 mars 2021, ce sera le clap de fin pour de nombreux produits. On rappelle en vrac le retrait de la compilation Super Mario 3D All-Stars et du jeu en ligne Super Mario Bros. 35, la fin des fonction en ligne du premier Super Mario Maker et l'impossibilité d'acquérir la petite Super Mario Game & Watch (que l'on aperçu à prix bradé ces derniers jours).





Mais un autre retrait va se passer du côté de Netflix. La plateforme va retirer de son catalogue la série de dessins animés The Adventures of Super Mario Bros. 3 également le 31 mars 2021. Des épisodes à destination des plus jeunes et qui datent un peu, mais que vous ne pourrez donc plus voir après cette date. Si vous avez un abonnement Netflix, ne tardez donc pas à les visionner si vous étiez intéressé au départ. Sinon il faudra patienter jusqu'à l'arrivée de Paramount plus, qui en a récupéré les droits de diffusion. Seul hic, cette plateforme n'est pour le moment pas annoncée en France (ou au mieux avant 2022).