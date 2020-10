Les Pikmins s'agitent partout sur les consoles Switch et vous avez probablement lu tout le bien que nous pensons de ce portage avec le test de notre cher Xavier accompagné de Valentin ou les pérégrinations de RYoGA. Le jeu disponible depuis hier dans de nombreuses enseignes pour ne pas être trop impacté à cause du confinement est une belle mise à jour de la version Wii U avec son gameplay permettant le coop.





My Nintendo America a ajouté quelques petits objets collector sur son site, à récupérer via des points platines et moyennant quelques frais de port. On retrouve des sous-verre pour 400 points, des stickers pour décorer vos verres (on peut les réutiliser facilement à priori), toujours pour 400 points.



De jolis objets, qui s'ajoutent aux différentes propositions faites par certaines revendeurs lors de la précommande du jeu au sein de leur enseigne. Ainsi Target proposait un Pins.

Plus près de chez nous, la Fnac propose (encore) une planche de magnets avec de nombreux personnes Pikmin.





Du côté de Mario Kart Live, c'est un set complet de décor pour votre circuit qui est proposé, contre 800 points sur le My Nintendo America.

Pour le moment, rien de tout cela sur notre My Nintendo. Espérons que nous pourrons recevoir quelques uns de ces produits, notamment en ce qui concerne Mario Kart Live.