News Electronic Arts

"Il y a des jeux incroyables sur cette plateforme et nous prévoyons d'en ajouter d'autres au fil du temps, et je pense que si nous avons la possibilité d'y apporter notre abonnement (EA Play) et de proposer un éventail de jeux encore plus large sur Switch, nous le ferons."

"Nous explorons toujours cette possibilité avec nos partenaires de plateforme, que ce soit la Switch, Steam, Epic, Xbox ou Sony. Nous voulons être là où se trouvent les joueurs. Donc, bien que je n'aie rien à annoncer ici, je pense que nous continuerons à apporter plus de jeux et plus d'expériences intéressantes à la Switch"

Qu’est-ce que l’EA Play ?

Galerie images 16/09/2020

Il faut le dire, jamais nous n’avions pu parler autant d’Electronic Arts depuis la sortie de la Switch avant cette année 2020. Avec l’annonce de l’arrivée de 7 jeux Electronic Arts, dont Apex Legends, FIFA 21 et Burnout Paradise Remastered , en plus de Lost in Random (par la créateur de Fe), EA commençait à montrer un intérêt grandissant pour la nomade de Nintendo.Et cela se confirme lors d’une interview du site GamesIndustry auprès de Mike Blank, indiquant que la société souhaiterait sortir plus de « grandes expériences » sur Switch et même qu’actuellement, des équipes seraient en charge d’étudier s’il est possible ou non de sortir rendre disponible l’abonnement EA Play sur Nintendo Switch.L’ EA Play est un service de jeu par abonnement mis en place par Electronic Arts naissant de la fusion des services EA Access et Origin Access. Il vous permet d’accéder à une partie du catalogue EA pour la somme de 3,99 €/mois ou 24,99 €/an, avec des promotions sur les jeux EA (10%), et un accès de 10h maximum à tous les jeux Electronic Arts non-inclus dans la liste.Il existe aussi une offre "Pro", donnant accès un catalogue deux fois plus important (avec les versions Deluxe de chaque jeu en disposant), un accès anticipé aux nouveaux jeux, 10% de promotions sur les jeux EA. Celle-ci est disponible pour la somme de 14,99 €/mois ou 99,99 €/an.Plus sur le jeu par abonnement : Phil Spencer : Xbox Game Pass ne devrait pas arriver sur d'autres consoles Disponible sur PC (via Steam et Origin), PS4 et Xbox One (et sur PS5 et Xbox Series lors de leur sortie), vous ne disposez de l’offre que vous avez achetée uniquement pour une plateforme. Il faudra à nouveau payer un nouvel abonnement pour en disposer sur une plateforme différente. Pour les possesseurs du Xbox Game Pass, vous aurez accès à cet abonnement sans coût supplémentaire en disposant d’un abonnement Xbox Game Pass PC ou Xbox Game Pass Ultimate, d’ici la fin de l’année.Quoi qu’il en soit, il nous faut désormais attendre pour savoir ce qu’il en résultera. Il est tout à fait possible que l’on en apprenne déjà plus lors du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase diffusé demain à 16h sur les chaines de Nintendo. Seriez-vous intéressé(s) par l’arrivée du service et les annonces de Mike Blank ? N’hésitez pas à nous faire part de tout cela sur notre serveur discord où l’on vient justement de créer un canal "Débats" pour l’occasion.Source : NintendoLife