News Metro Redux (Switch)

C'est désormais à la Switch de bénéficier de l’atmosphère oppressante de l'univers de Metro. Cette franchise FPS évoluant dans les ruines futuristes du métro de Moscou verra bientôt le jour sur la Switch dans une compilation des titres Metro 2033 et Metro Last Light.La date de parution a été fixée au 28 février 2020 et des goodies sont à prévoir chez certains vendeurs pour la sortie du titre en version physique.La venue de la franchise Metro sur Switch a toutes les chances d'être appréciée par les amateurs de FPS en milieu oppressant avec une progression dans des couloirs sombres et des créatures de l’apocalypse cherchant à mettre fin aux derniers espoirs de l'Humanité, réfugiée dans les couloirs obscures du métro moscovite.La version matérialisée contiendra les deux jeux et la totalité des DLC.La venue sur Switch de la franchise Metro va donner un aspect portable à un titre qui évoluait pour le moment uniquement sur consoles de salon. Mais il faudra attendre encore un mois pour voir comment la petite console de Nintendo pourra accueillir ce titre bien horrifique.Source: Gematsu