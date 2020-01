News Mario Kart Tour (mobile)

La Saison du Nouvel An commence !

Comme tous les 15 jours, une nouvelle saison commence dans Mario Kart Tour : les compteurs sont remis à zéro pour le classement hebdo, de nouveaux défis remplacent ceux de la quinzaine écoulée, offrant aux joueurs de nouvelles chances de gagner toujours plus d'étoiles, Saint Graal vers de sympathiques récompenses !Du mercredi 1e janvier au mercredi 15 janvier 2020, les joueurs vont pouvoir prendre part à la Saison du Nouvel An.Cette saison met Mario et Toad à l'honneur comme personnages jouables à débloquer via les Tirs, et c'est Mario (happi) qui ouvre le bal dès aujourd'hui. Rappelons que pour 5 rubis, vous pouvez déclencher un tir. Si vous attendez d'avoir 45 rubis, vous pourrez alors déclencher 10 tirs, et donc avoir un tir gratuit...Puisque l'on parle de tirs, sachez par ailleurs que cette quinzaine, Nintendo vous offrira 5 rubis à chaque jour de connexion, pour un maximum de 10 connexions sur la quinzaine, ce qui représente 50 rubis gratuits à collecter, histoire de disposer de cette séance de 10 tirs simultanés qui, peut-être, vous permettront de gagner de nouveaux pilotes, karts et ailes qui vous feront briller durant les courses !On a fait le tour de la nouvelle saison pour vous, afin de vous expliquer dans cet article tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer dans cette nouvelle saison, parce que deux semaines... ça passe vite !Il vous faudra terminer les trois premières coupes avant de pouvoir prendre part à la Coupe Lakitu, la coupe classée de cette quinzaine - et accessoirement disposer de 21 super étoiles. Le plus dur n'est pas d'arriver à débloquer la Coupe, mais à s'imposer dans le classement face à vos rivaux aléatoires ou à vos amis.Nintendo a actualisé la liste des défis qui vous permettront d'amasser super étoiles, rubis et pièces d'or. Les défis de la Saison du Nouvel An sont :- Défis Saison 1 : défis classiques- Défis Saison 2 : autres défis classiques débloqués après 6 jours de compétition acharnée- Défis Or : si vous avez acquis le Pass Or, ce sont des super étoiles supplémentaires que vous allez pouvoir amasser9 défis vous attendent cette quinzaine sur cet écran :- Effectuer 3 départs turbo- Récupérer un total de 100 pièces- Faire mouche 10 fois avec une banane- Utiliser un éclair- Obtenir un score d'au moins 8000 sur un circuit A- Décrocher la 1e place trois fois de suite- Obtenir un score d'au moins 5000 avec un pilote portant des gants- Renverser 3 Twomps- Toucher du kadomatsu avec un objet 3 fois de suite en une seule course.Nous actualiserons cette actualité lorsque les 9 nouveaux défis seront activés, à mi-parcours !Voici la liste des 9 défis à accomplir pour gagner des Super Etoiles dans ces défis Or :- effectuer 20 ultra mini-turbos- Utiliser 3 fois un Bill Balle- Décrocher 3 fois la 1e place en catégorie 200cc- Tirer 3 carapaces vertes au but en une seule course- Obtenir un score d'au moins 9000 avec un pilote à chapeau- Renverser un adversaire pendant qu'il plane- Tirer 5 boules de feu au but- Décrocher la 1e place sans se faire renverser- Planer sur une distance totale de 5000 mètresSi Mario Kart Tour est un jeu free to play, les occasions de dépenser de l'argent sont nombreuses, et on l'avoue parfois un peu tentantes.Plusieurs offres spéciales sont donc proposées :- Lot Luigi - Edition du nouvel an : pour 7,99 €, inclut 15 rubis (11+4), Luigi et un Ticket Points du Pilote +- Lot Yoshi Rouge : pour 43,99 €, inclut 90 rubis (60+30), Yoshi rouge, Turbo Yoshi rouge- Lot Aile du nouvel an 2020 : pour 2,29 €, est toujours disponible et permet d'avoir 5 rubis (3+2) et l'aile du nouvel an 2020.On l'a dit plus haut, deux nouveaux personnages pourront être ajoutés à votre liste de pilotes cette quinzaine... avec un peu (beaucoup) de chance. Il s'agit de Mario (happi) et de Toad en tenue de soirée. Cette semaine, seul Mario happi est disponible dans le cadre du Tuyau du nouvel an 1.Notez que les tirs permettront également de gagner deux nouveaux items pendant la Saison du nouvel an de Mario Kart Tour :- Le turbo pousse pousse- L'aile du nouvel anCette quinzaine, Nintendo nous promet aussi que nous aurons beaucoup plus de chances de gagner l'un des pilotes, karts et ailes qui ont marqué l'année 2019 : leur taux d'apparition est en effet "plus élevé", nous promet-on. On attend de juger sur pièce et de lire vos commentaires sur ce facteur chance qui nous semble, depuis quelques semaines, plus que relatif dans le tuyau vert !Maintenant que vous avez pu découvrir la liste des défis de la semaine, à vous les Coupes de Mario Kart Tour : connaître les différents défis à réaliser vous permettra de maximiser vos parties, en focalisant vos efforts sur tel ou tel objectif.On rappelle qu'on ne peut amasser que 300 pièces maximum par jour, à vous donc de bien répartir votre effort de jeu pour également maximiser vos gains de ce côté-ci.A lire aussi : Tout savoir sur la Saison des Fêtes de MKT (Saison terminée)Vous pouvez, en commentaire sur la version ordinateur de Puissance Nintendo, partager vos astuces avec les lecteurs, et nous les ajouterons avec plaisir dans l'article régulièrement pour aider nos lecteurs à réaliser les meilleurs scores ! De la même façon, nous signalerons ici quelques astuces pour réussir certains défis qui, parfois, sont un vrai casse-tête !Bon jeu à tous !