News Mario Kart Tour (mobile)

Mario Kart Tour est désormais en version 2.0 et c'est le mode multijoueur qui était disponible ce matin, aux alentours de 5h du matin heure française.







Désormais, les possesseurs du jeu sur Android et iOS peuvent participer à des courses à plusieurs en temps réel pour s'affronter entre amis ou joueurs locaux, à proximité de votre mobile. Il suffit de lancer la petite icône toute nouvelle pour sélectionner votre choix. Un mode en ligne vous permet d'affronter les meilleurs pilotes du monde.





De quoi décrasser le jeu même si cela ne corrige pas certaines facilités du jeu mobile, qui rend bien difficile la moindre sortie de route à cause de son assistanat poussé.







A noter que les possesseurs du Pass Or Payant (5,49 € par mois), bénéficient de courses dédiées et surtout la possibilité de concourir en modes 150 et 200 cc. Les autres joueurs gratuits doivent se contenter des courses classiques en 100 cc. Voici la petite vidéo de Nintendo pour annoncer ce grand lancement (vidéo en anglais) :





Mario Kart Tour - Multiplayer is Here! 03/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bon, on notera que Mario n'est pas très gentleman avec Peach sur l'image. Il y a de la friture sur la ligne entre les tourtereaux ! Dernière précision, Nintendo met en place une campagne sur Twitter : tous les joueurs recevront des rubis (jusqu'à 30) et un badge en jeu si ce tweet et cette campagne atteignent 30 000 retweets en cumulé avant le 15 mars. Vous avez donc compris le message : Twittez ! (Non Xavier, tu n'as pas le droit de le faire à place des autres joueurs).