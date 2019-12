News Mario Kart Tour (mobile)

A real-time multiplayer test available for subscribers to the #MarioKartTour Gold Pass has begun. For further details, please click the link below. https://t.co/icPzyGiuVK pic.twitter.com/mRbyzIJsGz — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 19 décembre 2019

Comment se déroule une session de multijoueur dans Mario Kart Go

Un mode multijoueur à tester :)

Surprise : Nintendo a déverrouillé le menu "Multijoueur" de Mario Kart Tour. Il s'agit actuellement d'une beta, promise depuis plusieurs semaines, et que l'on ne pensait pas pouvoir découvrir avant Noël. Mais on aime bien les cadeaux en avance, et on vous invite donc à cliquer sur l'icône Multijoueur dans le jeu pour vous y essayer.Pour l'instant, l'expérience n'est pas sans bugs, notamment au niveau du clipping car compte tenu de la vitesse de déplacement des karts, le jeu a parfois du mal à placer vos adversaires sur la piste. Un aspect pourtant essentiel dans un jeu de course, où les collisions sont aussi fréquentes qu'importantes pour le bon déroulement du jeu quand il est question de viser avec une carapace verte l'adversaire qui se trouve devant soi.Une fois que vous avez cliqué sur le menu "Multijoueur", on vous propose alors de découvrir quelle est la Coupe du moment (sur cette capture c'est donc la Coupe Harmonie qui était proposée, pour encore 6 minutes, avant de renouveler les circuits en proposant une nouvelle coupe).L'icône Multijoueur se trouve à la fin de la 2e ligne. Grisée jusqu'à présent, elle est désormais cliquable :On apprécie le fait de pouvoir choisir entre le Monde entier, par le recrutement aléatoire de joueurs de la planète toute entière, ou entre amis, en créant un salon : cela vous permettra de jouer contre vos amis de façon beaucoup plus simple que ne le permet finalement la version console de Mario Kart 8 Deluxe (c'est à se demander pourquoi Nintendo n'a pas implémenté ça dans le jeu console depuis longtemps !).Vous avez alors quelques secondes pour configurer votre personnage : choix du pilote, du kart et de l'aile, dans un temps imparti (sur cette image, il ne nous restait plus que 5 secondes pour cliquer sur OK).La course a alors lieu, et à l'issue vous constaterez que vous êtes plus ou moins classé : on voit ici que votre dévoué a encore quelques progrès à faire !L'expérience de jeu n'est pas d'une fluidité imparable, mais on le pardonne d'autant plus qu'il s'agit encore d'une beta qui va permettre à Nintendo de peaufiner le développement du jeu : bugs de collision, positionnement des adversaires sur le circuit, classements finaux... Autant de points de frustrations différents qui sont eclipsés par le plaisir de se dire qu'on fait enrager un vrai humain quelque part dans le monde avec ce Bob-Omb bien placé !A lire aussi : nos conseils pour la Saison des Fêtes de Mario Kart Tour Disponible uniquement pour les abonnés au Pass Or, on rappelle aux autres que le premier mois est gratuit : c'est donc l'occasion de le tester et peut-être de se dire que 5.49 € par mois pour jouer l'expérience complète Mario Kart Tour n'est pas si cher payé (on doute parfois mais pour l'instant, on s'y tient !).Bon jeu à tous !