News Nintendo Switch (Switch)

Bye bye la 3DS ; bonjour la GBA

La Switch Lite, presque plus vendue que la Wiiu

Galerie images 01/02/2021

Si la crise du Covid a bien profité à un secteur, c’est celui du jeu vidéo ! La plupart des acteurs de l'industrie enregistrent d’excellentes performances et parmi eux, Nintendo en particulier réalise des ventes au-delà des espérances les plus folles que l’on s'imaginait.Evidemment, cela se remarque avant tout dans les ventes hardware que la firme enregistre. L’an passé, Big N enregistrait un trimestre record avec 10.81 millions de consoles vendues. Cette année, on parle de 11.57 millions d’exemplaires vendus, soit une hausse de 7% pour le modèle classique et 27% pour la version Lite.Avec l’apport de 11.57 millions d’exemplaires supplémentaires au total, la Nintendo Switch atteint aujourd’hui le seuil impressionnant de 79.87 millions de consoles vendues. Avec ce total, elle dépasse non seulement sa grande sœur, la 3DS, la console portable de Nintendo la moins vendue de tous les temps, mais aussi la PlayStation Portable (PSP), la console portable concurrente la plus vendue de tous les temps.Deux caps symboliques sont donc aujourd’hui franchis par la console hybride de Big N qui devient également la 10ème console la plus vendue de tous les temps. Désormais, c’est donc la GBA qui forme son prochain obstacle. Un obstacle que notre petite Switch devrait allègrement dépasser puisque la GBA s’est vendue à 81,51 millions d’exemplaires.A lire aussi : Résultats trimestriels de Nintendo au 31 décembre 2020 En dépassant la GBA, la Nintendo Switch s’emparerait de 9ème position dans ce classement tant estimé. Devant elle, se dresseraient ainsi la Xbox 360 et la PS3, respectivement à 85.5 millions et 87.4 millions d’exemplaires écoulés. Un cap qui ne sera peut-être pas franchi à la fin de l’exercice fiscal 2020-2021 (même si rien n'est impossible, surtout en cette période) mais qui ne tardera pas à l’être pour autant dans celui à venir, gageons-le !Cela fait plusieurs années que le modèle classique de la Nintendo Switch a dépassé la Wiiu et ses 13,56 millions d’exemplaires vendus. Aujourd’hui, c’est désormais la Nintendo Switch Lite, lancée deux ans après le modèle classique en 2019, qui s’apprête à dépasser les ventes de la Wiiu.En effet, le modèle portable de plus en plus populaire atteint aujourd’hui le total de 13.53 millions d’exemplaires écoulés. Elle n’est donc plus qu’à quelques milliers d’exemplaires de la Nintendo Wiiu et l’on ne se mouillera pas trop en vous disant qu’aujourd’hui, cela est fait.Enfin, n’oublions pas que durant le trimestre qui arrive, deux nouveaux modèles de Nintendo Switch vont être lancé : un à l'effigie de Super Mario Bros. et l’autre de Monster Hunter Rise.Voilà de quoi dynamiser les ventes de Switch sur la dernière partie de cette année fiscal surprenante. Notez d’ailleurs que Nintendo a encore une fois augmenté ses prévisions pour l’exercice fiscale en cours, passant de 24 à 26.50 millions de Switch vendues au total, soit une nouvelle hausse de 10.4%.