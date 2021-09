Les Secrets de la jungle : le nouveau film Pokémon en exclusivité sur Netflix

Pokémon, le film : Les secrets de la jungle | Bande-annonce officielle n 1 09/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Niché au cœur de la Forêt d’Okoya, Zarude, le Pokémon fabuleux, a établi une règle au sein de son groupe qui empêche quiconque d’entrer sur son territoire. C’est dans cette jungle que vit Koko, un jeune humain élevé par un Zarude qui a quitté le groupe. Koko a grandi en pensant être un Zarude. C’est alors qu’il rencontre Sacha et Pikachu, et se fait son tout premier ami humain. Est-il vraiment un Pokémon ? Ou bien est-il humain ? Quand la jungle est menacée, les liens entre les Pokémon et les humains, mais aussi l’amour entre un parent et son enfant, sont mis à l’épreuve.

Des bonus dans les jeux Pokémon

"Les Secrets de la jungle" : c'est le nom du nouveau film d'animation Pokémon que The Pokémon Company et Netflix rendront disponibles sur le service de visionnage en streaming dès le 8 octobre prochain. En effet, c'est via Netflix que le public pourra découvrir le prochain film Pokémon, un événement que The Pokémon Company va accompagner jusqu'à sa sortie.Dévoilé en novembre 2020, Les Secrets de la jungle est le 23e film d'animation Pokémon. Pour marquer cette annonce d'une sortie en ligne, pas si surprenante dans le contexte sanitaire que l'on connait, une bande-annonce a été diffusée :Les fans ont sans doute déjà écouté la bande originale du jeu, la bande-annonce nous permet d'ailleurs d'entendre deux titres originaux enregistrées par Cyn tout spécialement pour le film.Voici le scénario de ce 23e film Pokémon :D'ici la sortie du film sur Netflix, les joueurs des jeux Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier peuvent recevoir les Pokémon Papa Zarue ou Celebi Chromatique. Pour ce faire, il suffit de s'abonner aux emails du Club des Dresseurs Pokémon : en s'inscrivant avant le 25 septembre, les joueurs recevront un code pour ces deux Pokémon le 7 octobre.Dans Pokémon GO, un clin d'oeil au sujet du film attend les joueurs, mais on ignore encore de quel genre de clin d'oeil il s'agit... et ce sera donc l'occasion d'en reparler d'ici quelques semaines.Voici pour finir quelques images officielles de ce film d'animation Pokémon, 23e de la saga, à découvrir dès le 8 octobre prochain sur Netflix :