News Pokémon GO (mobile)

Le mois de janvier n'est pas, dans notre hémisphère, le mois où l'on aime le plus marcher. Alors Niantic s'est dit qu'il fallait motiver les joueurs à sortir de chez eux, et a donc communiqué sur le programme des événements de janvier 2020 dans le jeu Pokémon GO.Pour lancer cette nouvelle année, Niantic a axé ses récompenses dans 5 directions différentes que l'on peut retrouver sur le blog officiel du jeu :1- Plus d'Études spéciales Team GO Rocket2- Rencontre des Phases d'Étude de janvier : Lokhlass qui connaît Éclats Glace et Laser Glace3- L'œuf-orisant Marathon Éclosion du Suivi d’exploration est de retour4- Heatran fait un retour ardent dans les raids5- Nouveautés d'Unys pour la nouvelle annéeL'arrivée de la Team GO Rocket a permis de renouveler les études spéciales que l'on retrouve sur le second onglet des missions : ce mois-ci, en combattant Giovanni, il sera possible de sauver un autre Pokémon Légendaire : Sulfura Obscur.Dès 22 heures, ce mercredi 1e janvier, et ce jusqu'au 1e février à la même heure, vous aurez la possibilité de rencontrer Lapras doté d'une attaque spéciale appelée Eclats Glace et Laser Glace, en terminant une phase d'étude. Niantic rappelle que la dernière apparition de ce Pokémon date de 2018, c'est donc une belle occasion de compléter son Pokédex avec une créature d'exception qui nous est offerte durant tout le mois de janvier.Du jeudi 2 janvier 2020 à 22h au 16 janvier à la même heure, Niantic nous propose un nouveau Marathon Eclosion du Suivi d'Exploration : ce marathon nous permettra de récupérer de la poussière d'étoile supplémentaire, des Super Bonbons et même une Pierre Unys... à condition de marcher une certaine distance !En faisant éclore des oeufs, vous pourriez même récupérer des pokémon festifs avec des chapeaux de fêtes, que vous pourrez aussi rencontrer à l'état sauvage au gré de vos déambulations !Si vous participez régulièrement aux raids, cette info est pour vous : du 7 janvier à 22h au 4 février, Heatran sera dans les raids 5 étoiles... et vous pourrez même rencontrer un Pokémon chromatique. Cet allié sera un atout de poids dans votre équipe, puisque le corps d'Heatran est en acier et son sang fait de magma. Tout un programme réservé aux joueurs les plus impliqués dans Pokémon GO !Niantic annonce que de nouveaux Pokémon de la région d'Unys pourraient faire leur arrivée bientôt dans le jeu, rejoignant ainsi les quelques Pokémon de la région déjà disponibles. L'éditeur promet de nouvelles infos pour très bientôt à ce sujet !Source : site officiel Pokémon GO