News Crash Bandicoot 4: It's About Time (Switch)

Pour parler honnêtement, le défi est le même que sur n'importe quelle autre console. Il y a tant de contenus dans le jeu ; tant de niveaux, tant de manières de jouer qu'il faut s'assurer que tout un tas de différents paramètres fonctionnent correctement. De fait, nos ingénieurs, artistes, notre équipe qualité s'assurent d'une transition sans à-coups et que le jeu tourne aussi bien qu'il tournait sur les consoles pour lequel il a été conçu à l'origine. C'est une sacrée entreprise.

Suite à l’annonce du dernier opus de Crash Bandicoot sur Nintendo Switch - sorti initialement sur PS4 et Xbox One en octobre dernier, très vite la question des performances s’est posée, comme souvent lorsqu’un jeu semble-t-il « gourmand » est porté sur Switch.Pourtant Toys for Bob et Activision ont très vite confirmé que le jeu tournerait en 1080p (sur TV) et 720p (mode portable) à 30fps sur l’hybride de Nintendo, soit une belle performance des équipes de développement, qui semblent avoir fait un sacrément bien fignolé leur adaptation... Mais ces déclarations n'ont pas empêché les sempiternels sceptiques de vouloir mesurer l'ampleur d'un tel « défi » en posant la question à Lou Studdert,sur Crash Bandicoot 4 : It's About Time :Les développeurs ont donc balayé les doutes d’un revers de manche, assurant que le portage d'un jeu sur Nintendo Switch ne réclame pas plus d’efforts que d'autres plateformes. Après Ubisoft qui se félicitait - malgré un catalogue limité - de ses résultats sur la petite dernière de Big N voilà encore un signe de l’intérêt retrouvé des éditeurs tiers pour une console de Nintendo.Source : GoNintendo