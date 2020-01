L'amiibo de Dark Samus

L'amiibo de Richter

Deux nouveaux #amiibo pour Super #SmashBros sont disponibles dès à présent : Samus sombre et Richter ! pic.twitter.com/DcMTvuyC1Y — Nintendo France (@NintendoFrance) January 18, 2020

Les amiibo sont toujours là, et leur nombre ne cesse de croître, lentement mais sûrement. Cette semaine a vu l'arrivée de deux nouveaux éléments, Nr 81 et 82, à utiliser d'urgence sur Super Smash Bros Ultimate : en effet, cette semaine marque la disponibilité des amiibo de Richter et de Dark Samus.Premier arrivé avec son Nr 81, Dark Samus présente plutôt bien avec son choix de couleurs résolument froides pour bien marquer son côté obscur. Il respecte plutôt bien l'image sinistre affiché dans la franchise Metroid et devrait vite arriver en rupture de stock. Il est généralement affiché à 14.99 Euros.Second arrivé cette semaine, l'amiibo Nr 82 de Richter le chasseur de vampires, tout droit débarqué de la franchise Castlevania. Avec un design issu de la version PC Engine du jeu et de son adaptation sur Super Famicom, Richter a un côté badass des plus sympa qui ne pourra qu'enthousiasmer les fans de Super Smash Bros Ultimate. En vente généralement pour 14.99 Euros.Bref, que du bonheur pour bien commencer l'année... si on est collectionneur d'amiibo !Source : Nintendo