News LEGO Super Mario

En 2020, on a vu les premiers bénéfices sur ces investissements [il fait allusion à l'investissement de LEGO dans le numérique]. Un portefeuille varié et solide a séduit les constructeurs de tous âges. Le lancement de LEGO Super Mario a introduit une toute nouvelle façon de jouer et à été une de nos nouvelles gammes les plus populaires.

L'année 2020 a été marquée par un nouveau partenariat très original, et bien pensé, alliant LEGO à Nintendo. Quand on prend deux marques très fortes chez les plus jeunes et qu'on leur demande de s'associer pour créer quelque chose de nouveau, cela donne LEGO Super Mario, un vrai pari tant pour LEGO que pour Nintendo.Mais en proposant au public une gamme de produits respectueuse de ce qui fait le charme des deux univers, LEGO semble avoir réussi ce qu'on pensait impossible quand les produits ont été présentés : gagner son pari ! Et c'est le PDG de LEGO, Niel Christiansen, qui s'en est félicité dans le rapport annuel de sa multinationale de la petite brique colorée :En l'espace de quelques mois, le nombre de références a considérablement augmenté dans la gamme LEGO Super Mario, avec des sets parfois conséquents au prix qui l'était également, comme le château de Bowser par exemple, qu'on aurait certainement adoré découvrir quand on était nous-mêmes enfant.On peut espérer que ce partenariat réussi où Nintendo a pu donner vie aux briques LEGO grâce au numérique donnera d'autres idées aux deux sociétés de collaborer ensemble. On a ainsi vu régulièrement de nouvelles suggestions apparaitre sur le site de soumission d'idées de LEGO, mais de là à ce qu'une gamme Zelda ou Metroid voit effectivement le jour, il faudra sans doute se montrer très patient !On vous propose, en complément de cette news, de consulter le test des Lego Super Mario de Taran ! Si vous-même vous avez craqué et vous êtes fait plaisir avec les sets disponibles, n'hésitez pas à venir en parler sur Discord ... ou en commentaire sous cette news.Source : NintendoLife