News LEGO Marvel Super Heroes (Switch)

Si les titres LEGO se sont un peu calmés ces derniers temps, et on attend toujours au passage les aventures complètes de Skywalker, il semblerait que nous allons bientôt assister au retour des Héros Marvel, le grande franchise absente des cinémas en cette année 2020 (et oui, aucun Marvel durant cette année, ce qui n’était pas arrivé depuis 2009).



Rien de bien nouveau cependant puisque l’on semble s’acheminer vers une ressortie sur Switch du premier opus (nous pouvons déjà jouer à l’opus 2 sur la console, ce premier opus était sorti en revanche sur Wii U en 2013). Un moyen comme un autre de compléter sa collection. On attendra cependant par prudence une confirmation définitive de la part de Warner.



Pour le moment, il faut se tourner vers le site ESRB, l’organisme d’évaluation des jeux vidéo aux US (notre équivalent PEGI) pour trouver trace de cette indiscrétion. On peut s’attendre à voir débarquer ce titre dans les trois ou quatre prochains mois théoriquement, peut-être plus rapidement si le titre ne sort qu'en version digitale (il existait en version physique sur Wii U).



LEGO Marvel Super Heroes - Launch Trailer 01/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube