LEGO a une question, ou plutôt un point d'interrogation, pour nous

LEGO et Nintendo, c'est une belle histoire qui s'écrit depuis plus d'un an maintenant : régulièrement, de nouveaux sets sont annoncés puis commercialisés, et Taran nous avait d'ailleurs proposé une découverte de son encombrante collection . Celle-ci est loin d'être complète puisque depuis, d'autres sets ont été lancés par LEGO.Sur son compte Twitter, LEGO avait un étrange message à l'intention des fans de Nintendo, en s'appuyant sur l'énigmatique point d'interrogation :A ce stade, on n'en saura pas plus, mais on se serait pas contre une boite de rangement pour nos LEGO Mario : après la vingtaine de sets différents proposés, on ne sait plus quoi faire de nos briques !Source : Twitter