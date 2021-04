News Super Nintendo World

En raison de l'augmentation des cas de contaminations liées au Covid dans la préfécture d'Osaka ( 1219 nouveaux cas ce dernier dimanche, soit un chiffre record), l'inquiétude est grande et les autorités semblent vouloir appliquer un plan de frein d'urgence pour limiter la remontée de la pandémie, alors que l'archipel fait tout pour maintenir le déroulement de ses Jeux Olympiques.

L'année 2021 s'annonce toujours aussi compliquée au niveau de la pandémie et il va falloir rester tous très prudents.

Le Japon s'attend à recevoir 50 millions de doses supplémentaires du vaccin COVID-19 de Pfizer Inc. après que le Premier ministre Yoshihide Suga ait demandé à la société pharmaceutique d'augmenter ses approvisionnements, selon des sources gouvernementales ce mercredi.Le gouvernement prévoit d'imposer un nouvel état d'urgence pour le coronavirus dans les préfectures de Tokyo, Osaka et Hyogo, en raison de la multiplication des cas graves qui paralysent les systèmes de santé de ces régions et le Premier ministre Yoshihide Suga rencontrera au cours de cette journée de mercredi les ministres concernés, dont le responsable de la santé Norihisa Tamura et Yasutoshi Nishimura, qui est en charge de la réponse du pays au coronavirus, pour discuter de ce qui serait la troisième déclaration d'urgence concernant la pandémie.Le gouverneur d'Osaka, Hirofumi Yoshimura, demande la fermeture temporaire des principales installations commerciales et de loisirs, en plus des mesures actuelles qui consistent à demander aux établissements servant de la nourriture et des boissons de réduire leurs heures d'ouverture.M. Nishimura a qualifié la situation à Osaka d'"extrêmement grave" et a déclaré devant une commission parlementaire : "Nous devons mettre en œuvre des mesures plus fortes et concentrées."Shigeru Omi, un expert en maladies infectieuses qui préside un sous-comité gouvernemental chargé des contre-mesures contre les virus, a déclaré lors d'une autre commission de la Diète qu'il fallait déclarer l'urgence "dès que possible, en tenant compte des variantes du virus".Le gouverneur de Hyogo, Toshizo Ido, a déclaré plus tôt que les mesures actuelles, notamment la demande aux restaurants de Kobe de fermer à 20 heures, n'ont pas donné de résultats suffisants.Crédits image KyodoNewsToutefois, M. Suga a déclaré qu'une nouvelle déclaration d'état d'urgence aussi proche du déroulement des JO n'affecterait pas leur organisation, réaffirmant que le gouvernement poursuivrait ses efforts pour organiser des jeux en toute sécurité. Une fois l'urgence déclarée, M. Yoshimura a l'intention d'annuler ou de reporter pratiquement tous les événements dans la préfecture d'Osaka et de demander à nouveau aux entreprises de mettre en place le télétravail, entre autres mesures. Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, envisage de demander aux installations de loisirs, entre autres secteurs, de cesser temporairement leurs activités.