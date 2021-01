On le constate régulièrement, même si la Switch se trouve avec une puissance bien inférieure que celle disponible auprès de la concurrence, des équipes ultra-motivées de développeurs repoussent les limites en effectuant un excellent travail d'adaptation et d'optimisation du code. Le dernier test de Doom Eternal , réalisé par notre camarade Pegasus Fred, en est un bon exemple. Certes, le gap de puissance se décalant encore plus avec la PS5 et la Xbox Serie X, ainsi que l'emploi de plus en plus régulier de la technologie DLSS sur PC, va rendre de plus en plus la tâche de portage ardue. Pas sûr que tous les studios mettent de l'argent pour de tels portages à l'avenir. Mais on peut espérer néanmoins d'ici là, et une version boostée de la Switch, obtenir quelques adaptations de titres encore intéressants et qui manquent à la logithèque de la console de Nintendo.