Le prochain Splatfest parlera à votre côté musicien !

Le prochain festival de #Splatoon3 viendra mettre l'ambiance à Cité-Clabousse et Chromapolis à partir du 23/03 !

Le thème sera « De quel instrument joueriez-vous ? » pic.twitter.com/CTIzaSVRzI — Splatoon France (@Splatoon_FRA) February 29, 2024

Du 23 mars 24 à 1h au lundi 25 mars 24 à 00h59, les rues de Cité-Clabousse et de Chromapolis brilleront de mille feux à l'occasion du prochain Splatfest tout juste annoncé par Nintendo ! Sur les réseaux sociaux, Splatoon_FRA nous demande de voter pour notre instrument de musique de prédilection :Rendez-vous sur la place du jeu pour participer au sondage jusqu'au début du prochain Splatfest : vous avez encore du temps pour vous entraîner (dommage que vous n'ayez pas pu profiter de la dernière SessionPN d'ailleurs qui était consacrée à Splatoon 3 !), et venir en découdre avec la communauté qui se retrouvera dans les arènes d'ici 3 petites semaines.Alors, dans quelle team allez-vous vous placer :- Team Batterie- Team Guitare- Team ClaviersPour la petite anecdote, au Japon, le prochain Splatfest n'a pas le même sujet ! En effet, Nintendo se fait sponsoriser son événement par un vendeur de chips : les joueurs vont donc choisir entre des chips légèrement salées, au goût de consommé, ou à la vaveur algues salées. Les chips Calbee sont le sponsor du Splatfest au Japon.Source : Twitter et NintendoSoup