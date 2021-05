News Shuntaro Furukawa

C'est lors d'une récente FAQ que le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a été questionné sur les récents succès de la Switch (notamment un certain Animal Crossing : New Horizons) et du grand nombre de nouveaux utilisateurs que ces succès ont engendrés. L'intéressé s'est montré confiant :





"Suite à la sortir de ACNH, nous avons constaté une importante croissance du nombre de joueurs sur Nintendo Switch. il y eut ensuite une diminution progressive de ce nombre suivi d'une considérable augmentation durant la période de fin d'année de l'an dernier, faisant ainsi atteindre à la Nintendo Switch son plus grand nombre d'utilisateur actif depuis sa sortie. Et bien qu'une légère diminution ait été observée depuis le début de l'année, beaucoup d'utilisateurs de la Switch sont en train de jouer au récent Monster Hunter Rise de Capcom, nous ne pensons donc pas que cet élan soit prêt de s'estomper."





Afin de maintenir cet élan, Furukawa annonce que de "nombreux nouveaux titres" sont sur le point d'arriver :





"De nombreux nouveaux titres sortiront lors de cette année fiscale, dès le premier trimestre, et nous pensons que cela aidera à étendre de façon continue le nombre de joueurs sur Nintendo Switch en faisant revenir ceux qui n'y jouaient plus depuis un moment ainsi que de tout nouveaux joueurs."





Bien sûr, nous pouvons avoir une petite idée de certains titre que le président avait en tête, entre The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, Mario Golf : Super Rush et autres jeux estampillés Pokémon (pour ne parler que des jeux first party) mais nous pouvons également espérer d'autres grosses annonces lors de l'E3.





Et vous, qu'en pensez vous? Croyez vous que Nintendo s'apprête à nous surprendre? Quels seraient pour vous les titres à même d'entretenir (voir d'amplifier) cet élan dont nous parle Shuntaro Furukawa?