News Super Nintendo World

Après une année 2020 bien délicate qui aura obligé le gouvernement japonais à repousser d'un an les Jeux Olympiques de Tokyo, Universal Studios Japan et Nintendo ont dû se montrer patient avant de pouvoir célébrer l'ouverture officielle du Royaume Champignon et accueillir les premiers visiteurs japonais impatients, qui n'en pouvaient plus de regarder les nombreuses vidéos postées sur le net par quelques visiteurs privilégiés invités en avant première. Tout n'est pas parfait car les problèmes liés à la pandémie sont loin d'être réglés au pays du soleil levant.





Le Super Nintendo World des Universal Studios Japan a enfin ouvert ses portes au grand public aujourd'hui jeudi 18 mars 2021 et les médias ont diffusé de nombreuses images de cet événement, qui réunissait le PDG de Universal Studios Japan Jean-Louis Bonnier et le célèbre Shigeru Miyamoto, très heureux de voir enfin ce projet se finaliser.



Pour le moment, il faudra se contenter de ses images car les visiteurs étrangers ne peuvent y accéder pour le moment, le parc étant soumis à des autorisations draconiennes, le réservant aux seuls Japonais ou aux résidents étrangers.



D'autres parcs dans le monde sont à l'étude ou en cours de réalisation, mais il faudra également patienter à ce niveau. Le Super Nintendo World en Californie vient tout juste de reprendre ses travaux, celui d'Orlando en Floride est repoussé à 2025. Enfin le parc de Singapour n'a pas de date d'ouverture précise pour le moment.



