Un nouvel exercice pour entraîner son cerveau va donc arriver sur nos Switch dans le courant du mois de février. Celui-ci visera à faire travailler la mémoire de travail et sera sobrement intitulé : Entrainement de la mémoire de travail.Attention, il faudra avoir un cerveau relativement jeune de 20 ans pour pouvoir accéder à ce nouvel exercice. Le but de l'entrainement sera de mémoriser une série de symboles apparaissant sur l'écran.Petit détail amusant, les symboles utilisés existent depuis longtemps et sont généralement utilisés pour des exercices de télépathie.L'idée semble bonne, mais cela reste bien maigre par rapport à ce qui a déjà été publié.Source: Nintendo Soup