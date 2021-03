News Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Désordre (Switch)

Le Donjon de Naheulbeuk : l'Amulette du Désordre - Trailer d'annonce des sorties consoles 03/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous attendiez un RPG tactique décalé ? Eh bien cet été, sachez que Dear Villagers éditera sur Switch, PS4 et Xbox One le jeu Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Désordre, un jeu paru sur PC début 2020 et donc annoncé d'ici quelques mois sur consoles.Développé par Artefacts Studio, le jeu bénéficiera même, sur Switch, d'une sortie physique (ainsi que sur PS4, d'ailleurs) en plus de la version numérique à laquelle personne n'échappe. Il s'agit d'un RPG tactique au tour par tour plein d'humour : on n'en attendait pas moins d'un jeu sous licence Donjon de Naheulbeuk.Les joueurs pourront affronter près d'une centaine d'ennemis différents, et découvrir les aptitudes des sept personnages de leur compagnie (parmi lesquels l'Ogre, la Magicienne, l'Elfe, le Ranger, le Barbare, le Voleur et le Nain).Voici la bande-annonce de cette version console :La sortie de Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Désordre est donc prévue pour l'été 2021 sur Switch, PS4 et Xbox One.