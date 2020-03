News Blade Runner: Enhanced Edition (Switch)

Alors que nous avons pu récemment nous replonger dans le montage Final Cut du film culte de Ridley Scott en Ultra Blu-ray (une version magnifique que l'on recommande à 200%) et que nous devons bientôt voir sa suite Blade Runner 2049 toujours en 4k, voici l'occasion de relancer courant 2020 la conversion console du jeu culte édité sur PC en 1997 (et dont nous avons toujours une version dont le démarrage s'avère désormais très compliqué sur nos PC modernes, on se souvient du casse-tête de la gestion mémoire déjà à l'époque pour lancer correctement le titre sur notre petit PC de l'époque, en version DVD).





C'est un projet inespéré car le code source du jeu d'origine du studio Westwood ayant été perdu peu après la liquidation du studio par Electronic Arts, qui l'avait racheté quelques années auparavant, il a fallu que les studios les studios Nightdive Studios et Alcon Entertainment en charge du projet se lancent dans du reverse engineering pour extraire le code de différentes copies, l'importer dans leur système propre Kex Engine qu'ils utilisent pour porter sur consoles des titres classiques (nous l'avons déjà vu à l’œuvre pour les portages récents de Turok et System Shock) et se lancer dans une mise à jour graphique pour faire tourner le jeu correctement sur le matériel moderne, le tout avec texte en français à l'écran.





On croise les doigts pour que les bugs du jeu d'origine soient gommés, notamment au niveau des séances de tir au sein du central de Police et des séquences actions lors de la prise en chasse des Réplicants ou dans le fait de s'échapper d'un lieu piégé. Sur la version GOG disponible depuis décembre 2019, les déplacements du personnage restent lents, ce qui en frustrera quelques uns.





A l'époque, les développeurs n'avaient pas souhaité adapter fidèlement le film en jeu vidéo, jugé trop casse-cou, pour opter plutôt sur une appropriation de l'univers avec un nouveau personnage, le détective Ray McCoy, enquêtant en parallèle du célèbre Deckard du film. Comme le personnage d'Harrison Ford, vous arpentez les rues pluvieuses et futuristes d'une Los Angeles calée en 2019, beaucoup plus futuriste qu'elle ne l'est en réalité (c'est toujours le problème des récits d'anticipation dans un futur proche, rapidement obsolète quand le véritable calendrier rattrape l’œuvre fictionnelle), traquant les "Réplicants" en fuite. Une première enquête portant sur un massacre au sein d'une animalerie vous entraînera dans de nombreuses autres quêtes.



Le jeu reprend certains dilemmes moraux du film (pas assez cependant) et on retrouve nombre de sons issus du film, ainsi que certains passages musicaux de la célèbre bande sonore de Vangelis et des musiques additionnelles s'intégrant bien. 23 ans après sa sortie, est-ce que ce jeu, dans une version retouchée, se montrera toujours aussi novateur que lors de son lancement ? Graphiquement, le jeu qui nous proposait de magnifiques cinématiques (en particulier un long film d'introduction de plusieurs minutes) ne boxent plus parmi les ténors du genre et malgré les retouches, il parait daté, tout en conservant un aura particulier.



Blade Runner - Intro 14/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La cinématique d'origine







Trois fins réellement différentes malgré une douzaine de variations, chaque lancement du jeu modifiant l'attribution des rôles de Réplicants aux personnages du jeu, y compris votre propre personnage, même si certains seront toujours des humains et d'autres toujours des Réplicants. Un timing précis où ne pas abattre un Réplicant ou ne pas être présent en un lieu précis à un instant donné impacte la suite de l'aventure, c'est un point'n click exigeant, un peu trop même, ce qui fait que malgré son succès commercial, le jeu d'origine n'a pas été égratigné pas certaines critiques concernant son gameplay pas toujours enthousiasmant suivant les phases de jeux.





Arrivé le 12 décembre 2019 sur la plateforme GOG sur PC dans sa version d'origine, c'est donc au tour des consoles et du PC sur Steam de recevoir au cours de cette année 2020 ce titre qu'on n'espérait plus pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Séance nostalgie donc pour ceux ayant connu le jeu d'origine, curiosité pour les jeunes (un peu abrupte), on trépigne d'impatience de pouvoir parcourir à nouveau ce jeu, de lancer le test de Voight-Kampff, détecteur de mensonges et d’anomalies émotionnelles pour démasquer des Réplicants infiltrés et d'observer les retouches effectués par les deux studios dans cette Enhanced Edition. Le jeu sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.





On se met à rêver à d'autres portages de jeux Westwood sur nos consoles actuelles, en particulier trois titres édités à l'époque par Virgin Interactive : Dune II, The Legend of Kyrandia, Command & Conquer. Et puisque l'on parle d'anciens titres existant sur GOG, on aimerait bien un petit Lure of the Temptress et Beneath a Steel Sky, deux titres de Revolution Software.



[INFO]Blade Runner: Enhanced Edition Announced for Nintendo Switch HD 14/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Hollywood reporter