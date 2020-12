News Firmware et patches

Le partage d'images et de clips simplifié

Téléchargement automatique des sauvegardes du Cloud

Une icône Nintendo Switch Online

A quoi jouent vos amis ?

Gestion des téléchargements

De nouvelles icônes

Et aussi : la Switch parle portugais du Brésil et n'a jamais été aussi stable

Souvent, les mises à jour des OS des consoles se limitent à des éléments invisibles qui "améliorent l'expérience utilisateur et la stabilité générale du système". Et puis il y a ces mises à jour qui arrivent l'air de rien et qui changent la vie. C'est un peu le cas de la mise à jour 11.0.0 de la Switch, disponible depuis quelques heures maintenant, et qui va vous réserver quelques surprises fort agréables lorsque vous allez les découvrir.Finie la case Twitter ou Facebook pour transférer des captures d'écran ou des clips vidéo faits avec le bouton "capture d'écran" du Joy-Con gauche. Avec la version 11.0.0, la fonctio entre dans le XXIe siècle, avec la possibilité de transférer ses médias :- via un câble USB entre la switch et son ordinateur (si si ! Ils l'ont fait !)- via une connexion temporaire directe entre votre Switch et votre smartphoneC'est révolutionnaire ! On plaisante à peine, nous qui souffrions de devoir éteindre notre Switch pour en extraire notre carte SD en vue de vous proposer des captures de jeux lors de nos tests, on voit que Nintendo, à 24 jours de Noël, a pensé à nous, c'est sympa !Là encore, Nintendo a entendu les demandes des joueurs qui, nantis, avaient deux Switch : désormais, il est possible de transférer automatiquement ses sauvegardes vers et depuis le Cloud, pour que deux consoles aient systématiquement le même niveau de progression dans ses jeux.Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il est nécessaire d'utiliser le même compte Nintendo sur les deux consoles : les données sauvegardées sur une console seront automatiquement transférées vers l'autre.Petite subtilité : il faut qu'il y ait eu au moins une fois un transfert de sauvegarde réalisé manuellement pour le jeu qu'on veut transférer automatiquement. Evidemment, il faut aussi avoir un compte Nintendo Switch Online actif pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle petite révolution.On ne peut pas la louper : elle nous fait de l'oeil en bas de l'écran d'accueil quand vous démarrez votre Switch. On parle de l'icône Nintendo Switch Online, une nouvelle application qui vous permet de faire le point sur votre abonnement au service, et vous rappelle tout ce que vous pouvez faire avec votre souscription au NSO : jeux gratuits, jeux à l'essai, etc.C'est une bonne synthèse mais est-ce que cela nécessitait vraiment une icône rouge sur l'écran d'accueil de la console, on vous laisse en débattre sur notre serveur Discord ou en commentaire ci-dessous !Dans votre profil, une nouvelle section a fait son apparition : il s'agit d'une liste des jeux auxquels jouent vos amis. Vous avez d'une part la liste des incontournables, c'est-à-dire les jeux joués très récemment par beaucoup de monde, puis la liste de tous les jeux joués avec le nombre d'amis qui les ont lancés.Imaginez l'horreur : vous devez absolument télécharger un jeu pour y jouer immédiatement, mais votre console a décidé de faire une mise à jour de 35 Go en arrière-plan. Désormais, vous avez la possibilité de prioriser vos téléchargements, en indiquant l'icône du jeu que vous voulez télécharger en priorité.C'est drôle, parce qu'on se faisait la remarque ce week-end qu'on manquait d'icônes parmi lesquelles choisir. Eh bien douze nouvelles icônes ont été ajoutées avec cette nouvelle mise à jour, toutes tirées des jeux Mario, en hommage aux 35 ans de la série. Ca fait toujours son petit effet.Enfin, deux autres éléments sont mis en avant dans les notes de version du site américain de Nintendo :- La langue portugaise du Brésil a été ajoutée- Plusieurs bugs ont été corrigés pour une plus grande stabilité de la console.Une sacrée mise à jour, donc, que vous pouvez télécharger depuis quelques heures ou installer dès que vous mettrez votre console sous tension !Source : Nintendo