Une semaine après avoir annoncé que la Nintendo Switch avait été la console la plus vendue aux États-Unis durant le mois de novembre 2020 (24 mois consécutifs, totalisant 1,35 millions de ventes pendant ce mois), c'est au tour du Canada de sonner la trompette du succès pour Nintendo. Selon le NPD Group, qui suit les ventes de jeux vidéo, les ventes combinées de Switch et Switch Lites sur le territoire canadien pendant ce même mois de novembre a été de plus de 148 000 unités. Un score bien plus faible qui pourtant confère à la Nintendo Switch le statut de la console de jeu vidéo la plus vendue au Canada pour le 25e mois consécutif. Depuis le début de l'année 2020, nous sommes à plus de 790 000 unités écoulées sur le marché canadien, dépassant déjà de plus de 162 000 unités les ventes de l'année 2019.





Nous sommes heureux que les fans de tous âges à travers le Canada jouent à la Nintendo Switch et apprécient la polyvalence de la console. Que ce soit en jouant ensemble à Mario Kart 8 Deluxe ou en se connectant en ligne avec des amis et la famille pour partager les créations des îles dans Animal Crossing : New Horizons, la Nintendo Switch offre quelque chose pour tout le monde et nous espérons qu'il créera de nombreux souvenirs heureux pendant les fêtes de fin d'année et au-delà.





Un bien beau message mais on attend bien évidemment les annonces des grands titres Nintendo de l'année 2021 pour voir nos yeux briller un peu plus pendant cette période de Noël.





Voici ce que le directeur général de Nintendo of Canada, Dominic Gross, a déclaré à propos de cette très bonne nouvelle :