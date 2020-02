News Nintendo Switch Lite (Switch Lite)

La Switch Corail sera une réalité au Japon, et officiellement depuis ce matin aux Etats-Unis. La nouvelle couleur sera disponible sur le territoire américain à partir 3 avril 2020.Nintendo of America rassure les futurs acquéreurs en mentionnant le fait que la console ne sera pas affectée par les problèmes de production liés au coronavirus, assurant ainsi sa sortie sans retard possible.Cette nouvelle Switch Lite s'intègre parfaitement dans la gamme avec son rose pastel de toute beauté. On attend encore la confirmation d'une sortie européenne, même s'il y a peu de risque pour que ce modèle ne fasse pas le chemin jusque chez nous.Source : VG247