La série : Pokémon, les voyages | Premier aperçu 24/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après le film Pokémon : Mewtwo contre-attaque - Évolution, Netflix annonce que la série Pokémon, les Voyages (Pokémon The Journeys) commencera sa diffusion dès le 12 juin 2020.Cette nouvelle série Pokémon exclusive à la plateforme de streaming nous proposera une fois de plus de suivre Sacha et son fidèle Pikachu dans leurs aventures où ils découvriront notamment les Pokémon de Galar et évidemment les Pokémon Dynamax.Néanmoins, la série étant toujours encore en cours au Japon, Netflix diffusera les épisodes en plusieurs fois. Dès le 12 juin 2020 donc, les abonnés à la plateforme pourront découvrir les 12 premiers épisodes en français.Tous les trois mois, la plateforme ajoutera ensuite 12 épisodes jusqu'à la fin de la série.