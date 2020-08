News Mario Kart Tour (mobile)

Mario Kart Tour - Wild West Tour Trailer 29/07/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une floppée d’ajouts

Après avoir fait un tour du côté des mines pour y retrouver notre cher Captain Toad et sa camarade Captaine Toadette , Mario Kart Tour vire côté Far West à l’occasion d’une nouvelle saison. Dans celle-ci, vous y retrouverez Wario dans un variante cow-boy accompagné par Carottin ainsi que Topi Taupe !Avec ces derniers, il est donc logique que le circuit Désert Kalimari se joigne à la fête. Pour ce qui est des deltaplanes, on ne remarque qu’un ajout, celui de l’Ombrelle Carottin. Enfin pour finir, les karts ajoutés sont les suivants : le Buggy Brute marron, le Kart Carotte et le Karctus.Parmi les récompenses saisonnières, vous trouverez le Parapente, le Kart enfant rouge et Wendy en tant que récompenses gratuites. A cela s’ajoute le Maskass rose, le Kartocumulus, la Loco Tonneau d’or et l’Hanafuda Bill Balle (note : ces listes ne contiennent que les pilotes, karts et deltaplanes déblocables).Avec ceci, Nintendo nous offre une ribambelle d’ajouts qui s’ajoutent de ce fait au mode paysage rendu disponible la semaine précédente . En effet, tout d’abord un nouveau tuyau pas tout à fait comme les autres débarques : le tuyau ultra rare.Et si celui-ci se nomme comme cela, c’est pour une bonne raison puisqu’il n’est possible de l’activer qu’une fois, mais il contient uniquement les éléments ultra rares du jeu, ce qui vous assure d’obtenir un équipement digne de ce nom pour vos prochaines courses.Ensuite, on note un ajout qu’il manquait au titre et qui ne paye pas de mine, celui d’une cinématique de fin de saison. Pour la débloquer, il vous faudra terminer toutes les coupes de la saison en cours. D’ailleurs, elle devrait être exclusive à chaque saison, mais pour le coup, Nintendo a été très avare et ne nous a rien communiqué de plus pour le moment.Les dernières actus de l'univers Mario : Mario de Papier pliera vos Tetriminos ce week-end dans Tetris 99 ! Enfin dernier ajout mais pas des moindres, celui de récompense via un classement inter-coupes. Les joueurs faisant parties des 1 000 premiers du classement inter-coupes durant une saison seront récompensés avec un badge exclusif en fin de saison.Trois sont disponible en fonction de votre classement, le premier indiquant que vous étiez parmi les 10 meilleurs pilotes de la saison, le second indiquant que vous faisiez parti des 100 premiers pilotes sur le classement et le petit dernier indiquant quant à lui que vous êtes entrés dans le lot des 1 000 meilleurs joueurs de la saison.Il est d’ailleurs à noter qu’il n’est pas possible de débloquer plusieurs badges simultanément. Effectivement, si vous êtes dans le top 10, vous ne débloquerez pas le badge du top 100, ce qui vous oblige à terminer trois saison dans ces trois classements afin d'obtenir les trois badges en questions...Source : Mario Kart Tour