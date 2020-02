News La Nouvelle Maison du Style 3 : Looks de Stars (3DS)

Même si on ne sait pas encore sous quelle forme pourrait revenir l'emblématique franchise la Nouvelle maison du style, un petit détail est à regarder au niveau du Trademark 2020-5304 déposé au Japon, mentionnant le nom de la franchise pour une protection concernant un jeu vidéo et un jeu sur mobile, et une demande pour une marque Nintendo Presents Style Boutique, couvrant la fourniture de biens et services.







On restera prudent, car le champ d'application peut-être assez large. Cependant, voir débarquer un titre de la trempe de la Nouvelle Maison du style sur Switch ne serait pas déraisonnable au regard du succès rencontré par les trois précédents opus sur 3DS (et encore sans équivalent dans la logithèque sur Switch). En revanche, un éventuel projet mobile serait plus intrigant car cela pourrait tout aussi bien couvrir un jeu piochant dans cet univers qu'une véritable boutique en ligne pour proposer à la vente divers goodies. Une affaire à suivre car cela manque encore de précisions.





Rappelons que lors de la présentation des derniers résultats du groupe, le président Shuntaro Furukawa avait indiqué que de nouveaux projets sur mobile étaient en développement et qu'il fallait encore patienter un moment avant que ce projet soit suffisamment développé pour en parler. Est-ce un premier indice ?







Source : Japanese Nintendo 1 et 2