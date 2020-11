News Game & Watch Super Mario Bros

Le mode Mario Infini dévoilé

Et elle donnerait pas l'heure, ta console ?

La Game 11/11/2020



Game and Watch Super Mario Bros 11/11/2020





























Ce vendredi 13 novembre 2020 sort une nouvelle Game & Watch absolument rétro et tout à fait nostalgique : la Game & Watch Super Mario. Ce modèle imaginé pour rendre hommage à la série Super Mario Bros qui fête en ce moment son 35e anniversaire va en effet rejoindre les collections de bon nombre de fans de Super Mario et de Nintendo à partir de cette fin de semaine.A cette occasion, Nintendo nous rappelle que ce nouveau jeu électronique arrive. Avec sa croix multidirectionnelle et ses boutons A et B, c'est bien une mini-console qui se glisse dans la poche que Nintendo commercialise : la Game & Watch Super Mario Bros inclut Super Mario Bros et Super Mario Bros: The Lost Levels (le jeu appelé Super Mario Bros 2 au Japon !). En plus, il sera possible de jouer à une version spéciale de Ball dans laquelle on retrouve Mario.Pour cette version unique, Nintendo a ajouté un mode "Mario Infini", qui permet de jouer à SMB ou SMB: The Lost Levels sans s'inquiéter du moindre Game Over fatal : en maintenant le bouton A enfoncé, on accèdera en effet à ce mode spécial qui permet de jouer aux niveaux les plus difficiles du jeu. Pour en sortir, il suffira d'ouvrir le menu en appuyant sur le bouton pause/set et de sélectionner "Reset Game".En plus de faire le café, la Game and Watch Super Mario Bros donne l'heure (une affirmation est fausse dans cette phrase, mais les images ci-dessous devraient vous dire facilement laquelle est la bonne !).Chaque heure, vous pourrez découvrir une animation spéciale mettant en scène Mario et ses ennemis régaliens.A lire aussi :La Game & Watch Super Mario Bros sort ce vendredi 13 novembre dans le commerce, vous pouvez la pré-commander (ou la commander tout court, désormais !) via ces liens, par exemple :- Commander à la FNAC : 49,99 € - Commander chez Micromania : 49.99 € - Commander sur Amazon : 49,99 € - N'hésitez pas à contacter votre boutique locale pour les opportunités de click and collect éventuelles !