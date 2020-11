Avec la place de plus en plus présente du numérique dans nos vies quotidiennes, la protection des données personnelles demeure une croisade pour certaines fondations comme Mozilla. Vous avez peut-être remarqué que chaque consultation de sites Web vous injecte de cookies (et si au départ vous faisiez très attention d'entrer dans les paramètres pour tout refuser, comme les messages se répétaient, vous avez peut-être cédé parfois par précipitation en cliquant sur accepter) et que le simple emploi de Siri ou du célèbre "Ok Google", voire d'Alexa d'Amazon capte des éléments de votre vie personnelle. Il n'y a qu'à lire les clauses de contrats de jeux, ou d'utilisation des plateformes type Steam, Epic Games, pour se rendre que vous livrez beaucoup d'informations et que vous ne pouvez pas y faire grand chose en acceptant les clauses pour pouvoir utiliser ces moyens. Vous passez votre temps à chater via Twitter, Instagram, Facebook et autres réseaux, en livrant à nouveaux des pans entiers de votre vie. Tout est disséqué, étudié pour des fins publicitaires afin de vous envoyer des offres ciblées, mais aussi pour vendre vos données à des compagnies tiers qui vont ensuite pouvoir vous contacter pour des produits pas toujours réclamés de votre part.





Mozilla livre donc une nouvelle série de propositions classées plus ou moins "safe" et parmi une sélection de 136 produits connectés, classés au travers de sept catégories, allant du plus respectueux de votre vie privée au moins regardant en matière de protection des données personnelles, on retrouve la Nintendo Switch parmi les bons élèves.



Parmi les éléments utilisés par la fondation pour établir sa sélection figurent des caractéristiques comme l'utilisation du chiffrement, la fréquence des mises à jour de sécurité automatiques, l'exigence de mots de passe forts, la vulnérabilité des systèmes de gestion des vulnérabilités ou encore l'accessibilité des politiques de confidentialité. Autant de points sur lesquels des fabricants comme Nintendo, Sony, Sennheiser, Microsoft ou Sony semblent avoir mis le paquet, aux dires de Mozilla. ZDNet explique comment la fondation a mis en place sa méthodologie de classement pour répartir les différents candidats :

Bon point donc, les trois principaux constructeurs de consoles font partie des bons élèves. Mais Nintendo est celui qui se classe le mieux. Sa Switch se montre très protectrice et il est vrai que le manque d'application multimédia réduit les risques et en fait un produit plutôt sûr pour les cadeaux de Noël.

Depuis que nous avons lancé notre sélection en 2017, la Nintendo Switch est en tête de notre liste de produits que les utilisateurs trouvent les moins effrayants, explique la fondation, pour qui "Nintendo fait un excellent travail en matière de protection de la vie privée" et "met également l'accent sur la facilité d'utilisation du contrôle parental".





Il y a eu également l'affaire des 300 000 comptes piratés, où des informations personnelles d'utilisateurs, comme les dates de naissance et leur adresse e-mail ont pu être collectées. Même si Nintendo a prévenu assez vite et que des correctifs réguliers sont apportés pour renforcer la protection, la Switch n'est malheureusement pas à l'abri de certaines failles.



Cela reste cependant limité. Une interrogation demeure, relayée par NintendoLeSite, celle du récent jeu vidéo Mario Kart Live que pas mal d'enfants devraient trouver au pied de leur sapin au cours des fêtes de fin d'année, malgré le tarif de l'application et du matériel. Le fait de transformer votre intérieur en circuit de course n'est peut-être pas si anodin que cela, niveau protection des données, car le véhicule utilise une caméra qui permet de cartographier votre intérieur. D'où la question de la communauté Access Now, qui a déposé une requête auprès de Nintendo pour savoir quelles données précises le jeu collecte pour son bon fonctionnement et comment sont sécurisées ces informations. On imagine le problème si les informations de votre intérieur pouvaient être interceptées par des personnes moins scrupuleuses. Access Now attend la réponse de Nintendo et de son développeur Velan Studios, afin de mettre à jour le classement de la Switch en cas de nouvelle faille à ce niveau.

Entendons-nous bien, il n'est pas avéré que le produit Mario Kart Live puisse créer un problème de sécurité, mais la communauté veut vérifier que tout a été pensé, y compris en choisissant la solution technique de la caméra pour créer ce gameplay si amusant à la base. Bref, on veut continuer à pouvoir dire : "Jouez avec votre Switch et dormez tranquille concernant vos données privées".







Si vous voulez vous faire une idée du classement proposé par Mozilla, c'est par ici