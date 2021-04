News Super Nintendo World

No surprise here, but now it’s officially official. Super Nintendo World signage now on construction walls. @UniStudios pic.twitter.com/JCawLYO1f9 — Inside Universal (@insideuniversal) April 8, 2021

Early April Universal Studios Hollywood Construction Update 04/09/2021

Un vrai travail de détective de la part de fans américains qui surveillent la construction de Super Nintendo World, la zone consacrée à Nintendo dans le parc d'attractions Universal Studios, avec aujourd'hui une vidéo consacrée au projet en cours de construction à Hollywood :Sur Youtube, on vous recommande de consacrer quelques minutes à la vidéo concoctée par jsland , qui nous propose à partir de 7 minutes et 23 secondes de découvrir pas mal de détails sur le futur Super Nintendo World d'Hollywood.On constate que la construction progresse bien, même si on est loin d'avoir une date d'ouverture pour le parc, toujours est-il qu'on retrouve les éléments distinctifs du parc japonais, avec les pyramides, les tuyaux verts pour entrer, et on commence même à deviner le château de Bowser.Source : NintendoLife