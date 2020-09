News Produits dérivés

Des T-shirts, des pins, du collector à la gloire de l'événement actuel entourant les 35 ans de la franchise Mario, voici ce que l'on peut découvrir dans la boutique Nintendo de Tokyo. Une seconde vague de produits a été partagée par Japanese Nintendo, de manière à faire tirer la langue à notre brave Xavier, qui entre Mario Kart Live, les deux jeux remaster/compil Mario, la game & Watch, et les précédents annonces d'événements online et visionnages de produits dérivés n'en peut plus.







Nous avons une pensée émue pour lui, qui a entièrement rangé son logement durant l'été pour faire un peu de place (et accessoirement retrouvé des produits égarés depuis plusieurs mois), mais là, cela devient trop pour lui. Il craque et toutes ses économies vont y passer. Donc évitons de lui en parler sur notre Discord, nous l'avons mis au secret pour le moment et regardons les nouveaux produits arrivés à Tokyo, que nous ne pourrons donc pas obtenir ailleurs pour le moment (hormis quelques pièces sur eBay).



Voici une petite vidéo de certains achats, posté par un Youtubeur japonais qui ne manque aucun produit du store.