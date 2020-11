News PlayN! Live

Il ne pouvait pas y avoir meilleur timing pour la 100e de PlayN!, l'émission de livegaming qui vous propose de découvrir les jeux du moment (ou pas) dans les conditions du direct sur YouTube : pour cette 100e, nous vous avons proposé une sélection de jeux que nous n'avons pas encore traités et c'est The Legend of Zelda: Breath of the Wild qui a récolté le plus de suffrages.On se donne donc rendez-vous à 21h30 mardi 10 novembre sur la chaîne YouTube de Puissance Nintendo pour cette émission anniversaire qui nous permettra de revivre les premières heures d'un des plus grands jeux de tous les temps (et ce ne sont pas les copains de Puissance Zelda qui nous diront le contraire !).Cette émission sera l'occasion de discuter avec l'équipe de PN invitée à se connecter dans la soirée au gré de ses disponibilités, et avec vous grâce au tchat de YouTube... ou bien notre serveur Discord , si toutefois on arrive à tout suivre !On vous espère nombreux, ce soir à 21h30, pour le 100e PlayN!, nul doute que la perspective de retrouver Link, à quelques jours de la sortie d'Hyrule Warriors: l'ère du fléau, devrait rappeler de doux souvenirs sur la sortie de la Switch, en mars 2017 !D'ici ce soir, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, activez les notifications pour ne pas louper le début du streaming, et n'hésitez pas, ce soir, à nous faire un petit coucou sur le tchat pour une 100e dans la joie et la bonne humeur !