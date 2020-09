News Nintendo eShop

[eShop] Super Mario s'incruste dans l'interface de l'eShop de la Nintendo Switch 09/06/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Depuis jeudi, l'eShop de la Nintendo Switch s'est paré de ses plus beaux atours pour célébrer le 35e anniversaire de la série Super Mario Bros. En effet, vous pourrez constater lors des chargements d'éléments de petites animations avec Super Mario.Les sprites de Mario sont d'ailleurs des déclinaisons issues des différents jeux Super Mario, comme Super Mario Bros. où Super Mario 64, vu ici par exemple :C'est une petite attention qui doit faire sacrément plaisir au plombier, qui doit toutefois être bien conscient que ce n'est pas SON anniversaire que l'on souhaite, mais celui de la série qui l'a rendu si incontournable dans le paysage vidéoludique mondial.Rappelons que jeudi, Nintendo a dévoilé de nombreux détails sur les célébrations organisées dans le cadre des 35 ans de Mario, avec la sortie le 18 septembre d'une compilation Super Mario 3D All-Stars, puis à l'automne d'un battle royale Super Mario Bros 35 , d'un nouveau Mario Kart empreint de réalité augmentée , d'une Game & Watch Super Mario Bros , avant le lancement le 12 février 2021 du jeu Super Mario 3D World + Bowser's Fury . On vous a compilé une liste des sites où vous pouvez pré-commander ces jeux dans cette news, certaines quantités seront un peu limitées !Tout un programme dont on discute beaucoup sur Discord en ce moment, rejoignez-nous pour en parler avec les fans et partager votre ressenti sur ces annonces !