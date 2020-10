News Hitman III (Switch)

Hitman III

Control Ultimate Edition

Un avenir prometteur

Prévu pour paraitre le 20 janvier 2021, Hitman III est un jeu d'action-aventure et d'infiltration qui débarquera sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia et désormais Nintendo Switch en version cloud (c'est-à-dire, comme Stadia qui ne propose que du cloud). Le jeu vous met dans la peau de l'Agent 47, dont le but est de traquer et éliminer ses cibles. Pour le moment, les principaux lieux connus sont Dubaï (où les images du trailer ont lieu) et Dartmoor en Angleterre.A ce stade, on ne connait que très peu du jeu depuis son annonce en juin dernier. Néanmoins, le jeu est dit comme étant "beaucoup plus mature, sérieux et sombre" que les précédents volets. Quoi qu'il en soit, il nous faudra désormais attendre janvier 2021 pour pouvoir incarner le célèbre Agent 47 et en juger par nous même.Paru l'an passé, Control est un jeu développé par Remedy (Alan Wake), édité par 505 Games et ayant reçu la distinction du jeu à la meilleure Direction Artistique l'an passé aux Game Awards 2019. Très méconnu au moment de sa sortie du fait de son changement soudain de nom (à l'origine le projet se nommait P7), le titre a su créer la surprise en dominant la scène vidéoludique.Control, c'est l'histoire Jesse Faden, une jeune femme se battant contre Hiss, une entité surnaturelle et hostile qui prend possession des employés du FBC (Bureau Fédéral du Contrôle). Le but de Jesse est de reprendre le contrôle de la situation et de retrouver son frère Dylan, enlevé il y a 17 par la FBC. Pour ce faire, elle sera doté d'une arme redoutable conférée par la société lui permettant d'utiliser les pouvoirs de la télékinésie. Cependant, rapidement vous comprendrez qu'il y a anguille sous roche...Orné de ses DLX, Control arrive avec son Ultimate Edition et est d'ores et déjà disponible sur le Nintendo eShop. Pour ceux qui n'auraient éventuellement pas la place de télécharger un jeu si important, sachez que du fait qu'il s'agisse d'une version Cloud, il ne pèse que 98 Mo et la transaction se déroule directement à l'intérieur du jeu.Comme nous vous l'évoquions sur ce début d'article, l'arrivée de versions cloud en dehors des frontières nipponnes est une première. Désormais, ces sorties nous permettent de voir de nouveaux horizons se profiler à l'aube des consoles nouvelles générations de Sony et Microsoft.En effet, il est plus qu'évident que le cloud est une voie que de nombreux éditeurs risquent (et vont) de privilégier pour sortir des jeux sur la nomade de Nintendo. Ceci leur permet de les sortir sans avoir à les adapter à sa puissance réduite (ou du moins faiblement mais cette fois au support cloud), surtout à comparaison des PS5 et Xbox Series.Cela permettra surtout à la console de Big N de bénéficier d'un catalogue partagé avec Sony et Microsoft bien plus important qu'il ne l'est actuellement. Enfin, il est très probable que les jeux déjà sortis en cloud au japon débarquent dans nos contrées. Autant dire donc qu'il s'agit là d'un mouvement loin d'être anodin qui se profile, si tant est que vous ayez la connexion nécessaire pour jouer en cloud, mais ça, c'est une autre histoire !