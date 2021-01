News Hitman III (Switch)

Le tweet est tombé pour nous ôter d'un doute : la prochaine aventure d'Hitman, 3e opus tout de même, sortira bien sur Switch le 20 janvier 2021, sans décalage par rapport aux autres plateformes. Un portage particulier cependant, car à la manière du jeu Control sorti au cours de l'année 2020, Hitman 3 sera une édition Cloud, afin de permettre le bon affichage de l'ensemble des éléments graphiques sur votre console, sans la mettre à jour au niveau processeur pour cause de puissance inférieure.

HITMAN 3 on Nintendo Switch arrives 20 January! The World of Assassination awaits... pic.twitter.com/IHVDEZwQbw — IO Interactive (@IOInteractive) January 15, 2021

On attend d'avoir un peu plus de retour sur les ventes de Control pour vérifier si les éditions Cloud sont des solutions bien viables sur la console et on reste curieux de prendre en main ce nouvel opus, qui aura pris son temps pour sortir après les dernières aventures du Hitman.





Il faudra tester la qualité de votre connexion pour vérifier, avant l'achat, que tout se passe bien pour vous.



HITMAN 3 - Nintendo Switch Announcement 15/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Du côté scénario, Hitman 3 semble beaucoup plus travaillé et sombre. Nous retrouverons donc l'Agent 47 et Diana en guerre contre le conglomérat Providence avec des choix importants à opérer. Si l'enrobage et le gameplay sont réussis, on ne pourra qu'être ravi.Fin du suspens dans quelques jours pour vérifier si Hitman 3 sera le premier hit de cette année 2021 et donc le succès pour nous occuper en ce mois de janvier.