News Monster Hunter Stories 2: Wings of ruin (Switch)

Ce qui t'a été confié pourrait être porteur d'espoir ou de terreur...



C'est nuit de fête à Mahana, le village central de l'île d'Hakolo. Les Rathalos du monde entier disparaissent.



Tu es le petit-fils de Red, dont le Monstie était le Gardien Ratha, le protecteur vénéré de l'île d'Hakolo. En partant pour acquérir de l'expérience en tant que Cavalier, tu rencontres Ena, une jeune Wyverian qui a connu Red. Afin de protéger l'œuf que le Gardien Ratha lui a confié, vous décidez de quitter l'île ensemble.



Il se passe des choses étranges partout. Alors que vous essayez de comprendre ce qui cause ces anomalies environnementales, l'œuf finit par éclore. Un Rathalos incapable de voler et doté de petites ailes sort de l'œuf.



"Quand les ailes se déploieront, un désastre s'abattra sur la terre."

Monster Hunter Stories 2 sortira sur Nintendo Switch et sur PC (via Steam) le 9 juillet prochain. Capcom a donc jugé le moment opportun pour partager de nouvelles infos sur l'histoire du jeu, via son site officiel Voici l'histoire que nous décrit le site officiel du jeu :